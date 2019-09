"Che i vostri sogni si realizzino qui"

(ANSA) - POTENZA, 11 SET - "Sono tempi di grandi trasformazioni, che vedono voi giovani al centro di grandi mutamenti. Il nostro compito, il compito di chi amministra come me, è quello di creare le condizioni perché le vostre aspettative e i vostri sogni diventino realizzabili. Ed io aggiungo: diventino realizzabili, qui in Basilicata". Lo ha scritto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, nel messaggio di inizio anno scolastico diffuso dall'ufficio stampa della Giunta lucana e rivolto a studenti, famiglie e personale docente.