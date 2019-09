Riaperta la neonatologia del "San Carlo"

(ANSA) - POTENZA, 9 SET - "Come da impegni assunti, riapre oggi il reparto di Terapia intensiva neonatale nell'Ospedale San Carlo di Potenza", chiuso nella seconda metà di agosto per l'assenza, per malattia, di sei medici su sette, "grazie al ripristino dell'organico attualmente in essere e soprattutto alla convenzione stipulata con l'Asl Napoli 3 Sud". Lo ha annunciato l'assessore lucano alla Sanità, Rocco Leone.