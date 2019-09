Eroina in casa, arrestato a Venosa

(ANSA) - POTENZA, 5 SET - Con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, a Venosa (Potenza), un uomo di 58 anni è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. Durante una perquisizione eseguita nell'abitazione dell'uomo, i militari dell'Arma hanno scoperto nove grammi di eroina (nascosta in una custodia per un telefono cellulare e in un giubbotto), materiale per il confezionamento della droga, un bilancino di precisione e 280 euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell'attività di spaccio.