Vendemmia in calo ma di qualità

(ANSA) - POTENZA, 4 SET - La prossima vendemmia, in Basilicata, vedrà "un lieve calo di produzione, pari al 10% rispetto allo scorso anno, ma di ottima qualità". Lo ha annunciato, in una nota diffusa dall'ufficio stampa, la Coldiretti. La qualità delle uve, "sotto l'aspetto sanitario, è veramente eccellente" e per "l'Aglianico del Vulture molto dipenderà dal clima di settembre e ottobre. E' chiaro che se si dovesse mantenere il ritardo di maturazione, per l'Aglianico che matura tardi e con le vendemmie che tradizionalmente iniziano dalla metà di ottobre, si rischia di andare a novembre con i rischi climatici del caso".