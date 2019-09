Calcio: "Senza strutture non c'è futuro"

(ANSA) - POTENZA, 4 SET - Senza adeguate strutture sportive "non si programma il futuro e non si va avanti: oltre alla differenza di budget che ci divide dalle 'big' del campionato, le nostre rivali hanno centri sportivi adeguati, mentre noi facciamo allenare quattro squadre giovanili ogni giorno nello stadio Viviani". E' una delle riflessioni fatte nel pomeriggio, in una conferenza stampa, dal presidente del Potenza calcio (serie C, girone C), Salvatore Caiata.