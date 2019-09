A Matera tutti in attesa di James Bond

(ANSA) - MATERA, 4 SET - A Matera - mentre si susseguono nei rioni Sassi e per le strade del centro storico gli inseguimenti di auto e moto alla Aston Martin di color "silver birch", sottolineati da manovre spericolate e da colpi di arma da fuoco, per le riprese del 25/o film della serie di James Bond, intitolato "No time to die" - cresce l'attesa per l'arrivo (probabilmente la prossima settimana) di Daniel Craig, che interpreta l'agente segreto più famoso al mondo.

Lo attendono residenti e sopratutto i turisti a ridosso di uno dei 30 set dove si gira e dove si girerà sino alla fine di settembre l'attesissimo film, che uscirà nelle sale nel mese di aprile 2020.