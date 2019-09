"Conservare il Polo museale Basilicata"

(ANSA) - MATERA, 3 SET - Le segreterie della provincia di Matera di Cgil e Uil insieme a 21 tra associazioni imprenditoriali, culturali e movimenti, hanno attivato una raccolta di firme per la "Conservazione del Polo museale regionale di Basilicata", che la recente riforma del Ministero per i Beni culturali e ambientali ha accorpato alla Puglia. Lo hanno reso noto, in una conferenza stampa, i segretari della Cgil, Eustachio Nicoletti e della Uil Franco Coppola, alla presenza di altri promotori dell'iniziativa.