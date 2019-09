Calcio: rinviata presentazione Potenza

(ANSA) - POTENZA, 3 SET - Nel "rispetto" della giornata di lutto cittadino proclamata dal sindaco, Mario Guarente, in coincidenza con i funerali di Donato Telesca e Leonardo Nolè, i due operai potentini morti il 29 agosto scorso ad Aliano (Matera), dove erano andati per ispezionare un pozzo di servizio di una discarica, il Potenza calcio (serie C, girone C) ha rinviato al 10 settembre la presentazione della squadra che era in programma in serata in via Tirreno, nel rione Cocuzzo.