Matera 2020: M5s, niente intese col Pd

(ANSA) - MATERA, 31 AGO - Alle elezioni comunali in programma a Matera nel 2020, "ci presenteremo con la nostra idea di comunità e senza alcuna possibilità di intese con il Pd locale": lo hanno annunciato oggi il consigliere comunale del Movimento 5 stelle, Antonio Materdomini, e il consigliere regionale lucano pentastellato, Gianni Perrino, in una nota congiunta.

"L'eventuale accordo nazionale di governo - hanno spiegato - non vincola le amministrazioni locali a fasciarsi la testa con esecutivi in condivisione con chi ha un'idea di città diametralmente opposta alla nostra".