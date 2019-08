Montescaglioso:pastore colpito da bovino

(ANSA) - MONTESCAGLIOSO (MATERA), 30 AGO - Il titolare di un'azienda agricola di Montescaglioso (Matera) è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura dai Carabinieri per aver impiegato due operai "in nero". L'imprenditore è stato anche multato per 45 mila euro. Tutto è cominciato quando nell'ospedale di Matera è stato trasportato un pastore di nazionalità romena che era stato colpito alla schiena da un bovino.