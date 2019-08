Matera 2019: l'emigrazione in una mostra

(ANSA) - MATERA,30 AGO - Cinque chilometri di fil di ferro, intrecciato, dai colori rosso e nero, e tante immagini diffuse in videonarrazioni e testimonianze per ricomporre storie, forme, sensazioni, affetti, esperienze, fortune, drammi di chi è emigrato o è ritornato con tanta speranza e volontà per cominciare un'altra vita nei paesi lucani, ora spopolati, dei padri. Sono i motivi e il filo conduttore della mostra "Vado, Verso, Dove, Vengo", allestita a Matera - Capitale europea della cultura 2019 - presso la chiesa rupestre di Santa Maria de Armenis, nel Sasso Caveoso, nell'ambito del progetto "Storylines, The Lucanian Wais".