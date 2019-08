Forestali: Regione, cerchiamo soluzioni

(ANSA) - POTENZA, 29 AGO - "Ho incontrato un gruppo di operai dei cantieri forestali per ascoltare le loro istanze, ma soprattutto per tranquillizzare tutti: siamo una giunta attenta alle varie criticità che ci vengono rappresentate e che cerca sempre le soluzioni più concrete". Lo ha detto l'assessore alle attività produttive, Francesco Cupparo, dopo aver incontrato una delegazione di lavoratori della forestazione, "impiegati nei mesi scorsi per conto del Consorzio di bonifica della Basilicata".