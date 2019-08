Muro Lucano: ha cocaina, uomo arrestato

(ANSA) - MURO LUCANO (POTENZA), 28 AGO - Un uomo di 41 anni è stato arrestato a Muro Lucano (Potenza) dai Carabinieri perché trovato in possesso di 2,5 grammi di cocaina. E' accusato di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale (messa in atto, secondo l'accusa, quando è stato trasferito in caserma).