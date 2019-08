Cominciato lo sgombero della "Felandina"

(ANSA) - MATERA, 28 AGO - Circa 130 migranti che occupavano alcuni capannoni abbandonati della "Felandina", a Metaponto di Bernalda (Matera) - utilizzato come "base" per raggiungere poi i campi della zona dove lavorano per raccogliere i prodotti agricoli - sono stati sgomberati stamani dalle forze dell'ordine. I migranti sono trasferiti a piccoli gruppi in altre strutture della zona. Lo sgombero è stato deciso e attuato dopo che, il 7 agosto scorso, in uno dei capannoni si verificò un incendio che causò la morte di una donna di 28 anni, Eris Petty Stone, di nazionalità nigeriana, che dormiva nella "Felandina" e ogni giorno lavorava nei campi.