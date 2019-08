Da domani a Matera Open Source Festival

(ANSA) - MATERA, 27 AGO - I suoni sono "open source", non proprietari, corali e collettivi, generati per lo più con strumenti autocostruiti, e sono i "materiali" di un evento, "Open Sound Festival", mai sperimentato prima: una mescolanza originale di street-carnival, festa folk, rave, performance d'arte e musica contemporanea, che da domani 28 agosto all'1 settembre andrà in scena a Matera.

E' un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 co-prodotto da Multietica e Fondazione Matera-Basilicata 2019, ma anche un'opera collettiva guidata da Nicola Scaldaferri, docente universitario e etnomusicologo, Nico Ferri, coordinatore del progetto, Dino Lupelli, direttore artistico del festival assieme ad Alioscia Bisceglia, Manuel Tataranno e Yuval Avital compositore internazionale e artista multimediale.