Saldi: Potenza,fine estate senza slancio

(ANSA) - POTENZA, 26 AGO - "Saldi di fine estate senza slancio": è il giudizio della Confcommercio di Potenza, secondo cui "le vendite a prezzi scontati, ormai agli sgoccioli, sono pressoché stabili rispetto allo scorso anno. E non bastano così a recuperare il flop delle vendite di primavera". Secondo l'organizzazione di categoria, "qualche occasione per i consumatori si troverà ancora in questa ultima settimana di agosto anche se nei negozi di abbigliamento gli scaffali sono sensibilmente ridotti di occasioni e super sconti. Gli esercenti hanno fatto di tutto per vendere".