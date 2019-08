Coltivazione di cannabis nell'ex ostello

(ANSA) - FILIANO (POTENZA), 26 AGO - Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai Carabinieri, a Filiano (Potenza), con l'accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

E' accusato di aver coltivato 13 piante di cannabis in un ex ostello della gioventù, in disuso, nella zona di Monte Caruso.