Bond a Matera, domenica un inseguimento

(ANSA) - MATERA, 20 AGO - Con un avviso affisso agli ingressi di condomini e di alcune attività economiche del centro di Matera, la Lotus Production, società che cura la produzione esecutiva per l'Italia del film "Bond 25" (titolo provvisorio) sull'agente segreto 007, ha annunciato che domenica 25 agosto saranno realizzate alcune scene di inseguimento con passaggi di auto. L'attesa è ovviamente tutta - ma non solo - per la leggendaria Aston Martin, pluri-accessoriata, che ha caratterizzato gli episodi dell'agente di Sua Maestà britannica con licenza di uccidere. Le riprese sono previste tra le ore 7 e le 19 e saranno effettuate lungo l'asse via Roma-Via XX Settembre. Durante le scene - è scritto nell'avviso - alcune auto provenienti da Piazza Vittorio Veneto, la piazza principale di Matera, si dirigeranno in velocità lungo via XX Settembre. Al termine della corsa, dopo una rotatoria, le auto torneranno indietro su altre strade.