Bardi a Bonisoli, no a scippi sul "polo"

(ANSA) - POTENZA, 19 AGO - Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, ha chiesto "un incontro urgente" con il Ministro per i Beni culturali, Alberto Bonisoli, per discutere dello "scippo perpetrato dal Ministro, che ha soppresso il Polo museale regionale della Basilicata per accorparlo alla Puglia attraverso l'istituzione della Direzione territoriale Appulo Lucana delle Reti museali". Il governatore lucano "considera questo atto lesivo dell'autonomia culturale della regione. Reso ancora più grave dal fatto che Matera è Capitale europea della Cultura".