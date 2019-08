Lavoro: Uil, "sarà un Ferragosto amaro"

(ANSA) - POTENZA, 14 AGO - Per i lucani sarà un Ferragosto "amaro per risultati, specie rispetto alle aspettative e alle ansie legittime di riscatto sociale", e la "nuova giunta regionale dice di aver bisogno di tempo e di fatto sposta continuamente in avanti molte questioni che invece si incancreniscono, ma la pazienza e l'attesa hanno un limite". E' uno dei passaggi di "un messaggio a lavoratori e cittadini lucani" postato sul suo profilo Facebook dal segretario regionale della Uil, Carmine Vaccaro, il quale - è scritto in una nota - ha espresso "delusione e rabbia per quello che si sarebbe potuto fare e non è stato fatto".