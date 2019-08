Regione: i primi 100 giorni della Lega

(ANSA) - POTENZA, 13 AGO - Un "attento confronto con i territori", l'analisi dello "stato dell'arte, dopo 25 anni di governo di centrosinistra, per agire in discontinuità" e "provvedimenti in ogni settore per iniziare a risolvere i problemi dei lucani". È questa, in sintesi, l'attività dei "primi cento giorni" di governo, illustrata dai consiglieri regionali della Lega stamani a Potenza.

All'incontro con i giornalisti erano presenti gli assessori regionali all'agricoltura e alle infrastrutture, Francesco Fanelli e Donatella Merra, il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale, Tommaso Coviello, il presidente dell'assemblea, Carmine Cicala, e i consiglieri regionali Gianuario Aliandro, Pasquale Cariello, Gerardina Sileo e Massimo Zullino.