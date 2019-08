Potenza, scoperti 9 lavoratori in nero

(ANSA) - POTENZA, 5 AGO - Nove lavoratori "in nero" sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza in due controlli eseguiti a Potenza. Le verifiche hanno riguardato un call center e un ristorante. Nel call center, su 13 dipendenti in attività, sette non erano in regola con le norme del settore (con una percentuale superiore al 50 per cento). Gli altri lavoratori in nero erano all'opera in un ristorante.