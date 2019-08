Potenza, dal 5/8 lavori per fibra ottica

(ANSA) - POTENZA, 3 AGO - Lunedì prossimo, 5 agosto, cominceranno a Potenza i lavori per la realizzazione in città della "rete di telecomunicazione a banda ultra larga integralmente in fibra ottica Open Fiber". Lo ha annunciato il Comune, ricordando la firma, nei mesi scorsi, di una convenzione "che favorisce la realizzazione di un'infrastruttura in modalità Ftth (Fiber To The Home, cioè la fibra ottica fino a casa) in grado di garantire connettività ad alta velocità. Un investimento da 7,5 milioni di euro".