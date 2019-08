Sequestrata parte elettrodotto Metaponto

(ANSA) - MATERA, 2 AGO - A Metaponto di Bernalda (Matera) una parte di un elettrodotto in costruzione è stata posta sotto sequestro dai Carabinieri forestali. Il provvedimento è stato preso dopo che è stato accertato che, "senza le previste autorizzazioni", erano in corso lavori in una zona di proprietà demaniale "sottoposta - è specificato in un comunicato - a vincolo paesaggistico ambientale e idrogeologico, situata nella Riserva statale di protezione ricadente in Zona speciale di conservazione (Zsc)".