Xylella: la Basilicata per ora "indenne"

(ANSA) - POTENZA, 30 LUG - La Basilicata, secondo i dati "comunicati ufficialmente" dalla Regione al Ministero e all'Unione europea, è "indenne" dalla xylella. Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Fanelli, il quale ha evidenziato che "ciò non vuol dire affatto che possiamo abbassare la guardia, perché gli ultimi ritrovamenti in provincia di Taranto, cioè a poche decine di chilometri dal confine con la nostra regione, ci devono tenere in allerta".