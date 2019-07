Matera, Gdf sequestra 2,5 kg di droga

(ANSA) - MATERA, 29 LUG - "Essenziale" è stato definito, in un comunicato, l'apporto delle unità cinofile nelle 65 operazioni antidroga condotte "nell'ultimo periodo" in provincia di Matera dalla Guardia di Finanza. In totale le Fiamme Gialle hanno sequestrato oltre 2,5 kg di droga ("per lo più hascisc e marijuana"), hanno arrestato tre persone e ne hanno denunciato altre quattro.