Ha cocaina, arrestato un 34enne

(ANSA) - POTENZA, 29 LUG - Trovato in possesso di circa 60 grammi di cocaina, a Rionero in Vulture (Potenza), un uomo di 34 anni, sottoposto agli obblighi di sorveglianza speciale, è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri. In un primo momento, i militari dell'Arma avevano trovato nel marsupio dell'uomo tre dosi di cocaina: il resto della droga è stato scoperto e sequestrato nell'automobile del 34enne.