Bardi, un video per i primi cento giorni

(ANSA) - POTENZA, 26 LUG - Nei primi mesi alla guida della Regione Basilicata, Vito Bardi - ex generale della Guardia di Finanza e primo candidato del centrodestra a diventare governatore della regione, il 24 marzo scorso, con oltre il 42 per cento dei voti - ha "costruito" una giunta regionale con "un mix di competenze, professionalità e consenso elettorale: insieme abbiamo iniziato a tracciare le linee di un programma di governo che durerà cinque anni, e che solo voi saprete valutare.

Abbiamo iniziato a tracciare le linee di una nuova lotta alla disoccupazione".

Così, lo stesso Bardi, in un videomessaggio postato sui social, si è rivolto ai lucani per "raccontare" i "primi cento giorni di governo". Bardi, secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della giunta regionale, si è quindi soffermato sui principali interventi fatti finora.