Pepe (Lega) vicepresidente "Antimafia"

(ANSA) - POTENZA, 25 LUG - Il senatore Pasquale Pepe (Lega) - primo parlamentare eletto dalla Lega in Basilicata lo scorso anno e sindaco di Tolve (Potenza) - è stato eletto vicepresidente della Commissione parlamentare antimafia.

L'elezione è avvenuta ieri sera a Palazzo San Macuto, sede della Commissione. Pepe ha detto di aver accolto l'incarico "con orgoglio e responsabilità. Le prime parole che mi sono venute in mente sono state quelle di Giovanni Falcone, che definiva la mafia come un fatto umano e, come tutti i fatti umani, ha un inizio e avrà una fine. Dobbiamo lavorare perché ciò accada".