Un documento dei sindacati alla Regione

(ANSA) - POTENZA, 24 LUG - "Una nuova agenda di proposte per rilanciare il confronto con la giunta regionale": è cominciato oggi a Potenza "il percorso promosso dalle segreterie regionali di Cgil Cisl Uil per arrivare entro settembre al varo di un nuovo documento unitario da presentare al governo regionale".

Una bozza del documento è stata esaminata dalle segreterie confederali e di categoria dei sindacati, per "mettere a fuoco obiettivi, proposte e tempistica. Nel corso del dibattito è emersa la comune preoccupazione per l'incertezza del quadro politico nazionale, con particolare riferimento al tema del regionalismo differenziato.