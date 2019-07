Rionero, denunciati 37 "finti poveri"

(ANSA) - RIONERO IN VULTURE (POTENZA), 24 LUG - Trentasette "finti poveri" - che hanno presentato "false dichiarazioni utili per ottenere prestazioni sociali agevolate di vario genere" - sono stati denunciati, a Rionero in Vulture (Potenza), dalla Guardia di Finanza. Le accuse nei loro confronti sono di falso o di indebita percezione di benefici concessi o erogati dallo Stato o da altri enti pubblici.