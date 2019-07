Circa cinquemila persone al Matera Pride

(ANSA) - MATERA, 20 LUG - Circa cinquemila persone hanno sfilato oggi percorrendo alcune delle vie principali di Matera - Capitale europea della cultura 2019 - in occasione del primo "Matera Pride", promosso dall'Arcigay Basilicata.

La manifestazione - con la partecipazione di persone provenienti anche da altre regioni - si è svolta in clima festoso e goliardico, con bandiere e striscioni che chiedono il rispetto dei diritti di ogni persona. La sfilata si concluderà con un concerto, previsto in serata.