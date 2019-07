Una statua riconsegnata a Matera 2019

(ANSA) - MATERA, 19 LUG - Valorizzare il territorio e i suoi "piccoli" ma "non meno importanti capolavori". Questo il filo conduttore del progetto "Opera tua" di Coop Alleanza 3.0 che ha riconsegnato alla città di Matera (Capitale europea della Cultura 2019) la restaurata statua di Santa Lucia della chiesa rupestre di S. Lucia alle Malve. La è stata collocata temporaneamente presso la sede del Museo diocesano, in attesa che terminino i lavori di restauro della chiesa rupestre, realizzata nel IX secolo per accogliere il primo insediamento monastico femminile dell'Ordine benedettino.