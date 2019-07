Ambiente:"Cambio di passo in Basilicata"

(ANSA) - POTENZA, 19 LUG - "Quello di oggi è un incontro che segna un cambio di passo rispetto al passato. Stiamo dimostrando quanto sia importante per il prosieguo dell'attività amministrativa la tutela dell'ambiente". Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, durante un incontro per definire i contenuti delle convenzioni attuative di un protocollo sottoscritto tra Regione, Arpab ed Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) a cui ha partecipato anche il presidente dell'Ispra, Stefano Laporta.