Sfruttamento manodopera, denunciato

(ANSA) - MATERA, 17 LUG - Con l'accusa di sfruttamento di manodopera di stranieri irregolari, un uomo di 61 anni è stato denunciato dalla Polizia che lo ha fermato durante controlli effettuati nei pressi di Montescaglioso (Matera). A bordo del suo autocarro c'erano cinque cittadini di nazionalità albanese da impiegare per il raccolto in un campo agricolo di sua proprietà: i cinque, però, erano entrati in Italia utilizzando un visto di ingresso per il turismo, per poi essere utilizzati quali braccianti agricoli senza alcun contratto lavorativo.