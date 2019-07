Petrolio: "Serve strategia di uscita"

(ANSA) - POTENZA, 16 LUG - "In Basilicata è necessario definire una strategia d'uscita dal petrolio e dalle fonti fossili". Lo chiede il presidente di Legambiente Basilicata, Antonio Lanorte, in un comunicato nel quale è specificato "che Legambiente, al passaggio di Goletta Verde diretta in Calabria, ha organizzato un blitz a Marina di Pisticci (Matera) esponendo lo striscione 'Eni Enemy of the Planet' (Eni nemica del Pianeta)".