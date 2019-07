Truffe agli anziani, due arresti

(ANSA) - MATERA, 10 LUG - Accusati di truffa ai danni di alcuni anziani, a Tricarico (Matera), due giovani - uno di 27 anni e l'altro di 19 - sono stati arrestati dai Carabinieri in flagranza di reato. In particolare, i due giovani avevano cercato di truffare almeno quattro anziani fingendosi avvocati e, in un caso, erano riusciti a farsi consegnare 2.100 in contanti, ma sono stati bloccati dai militari dell'Arma intervenuti dopo le telefonate fatte dal 112 dagli stessi anziani.