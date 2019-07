"Prevenzione? L'investimento migliore"

(ANSA) - MATERA, 6 LUG - "La prevenzione è l'investimento migliore per rendere più efficace la medicina del territorio, per tutelare la salute e per contenere la spesa sanitaria". Lo ha detto oggi, nel teatro Duni di Matera, il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, intervenendo nel corso della presentazione della campagna "Ogni minuto conta", promossa da "Il cuore siamo noi"-Fondazione italiana Cuore e Circolazione onlus con il patrocinio della Società italiana di cardiologia (Sic).