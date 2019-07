Muro L.: incendiata auto moglie sindaco

(ANSA) - POTENZA, 5 LUG - Indagini sono in corso da parte dei Carabinieri su un incendio, quasi sicuramente di origine dolosa, che la notte scorsa ha distrutto l'automobile della moglie del sindaco di Muro Lucano (Potenza), Giovanni Setaro (Fdi). In un comunicato diffuso dai dirigenti lucani del partito è sottolineato che si tratta di "un attacco che la società civile intera non può tollerare".