"Donate il sangue prima delle vacanze"

(ANSA) - POTENZA, 05 LUG - "Prima di partire per le vacanze, andate a donare". E' questo l'appello lanciato stamani, a Potenza nel corso di una conferenza stampa, dalla presidente regionale dell'Avis, Sara De Feudis, la quale ha spiegato che l'Avis nel 2018 ha raccolto 17 mila sacche di sangue e derivati, "coprendo l'80% del fabbisogno regionale, e nei primi sei mesi del 2019 le sacche raccolte sono state circa novemila, non c'è ancora una vera emergenza, ma il Centro regionale sangue ha già 'importato' 200 sacche per evitare criticità per gli ammalati".