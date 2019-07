Assovetro, 2018 positivo,cresce l'export

(ANSA) - MATERA, 5 LUG - Per l'industria nazionale del vetro il 2018 si è chiuso con dati in positivo, +6% la produzione e +10,4% le esportazioni rispetto all'anno precedente. Ma per sostenere un comparto che dà lavoro a 16.500 addetti in 102 stabilimenti, in un momento di grande incertezza è necessario affrontare tre priorità: riforme che restituiscano efficienza, semplicità, capacità di produrre risultati al funzionamento della Cosa Pubblica; investimenti per la crescita in innovazione, infrastrutture e grandi opere; alleggerimento del carico fiscale sulle imprese e sul lavoro.

Questa la fotografia scattata da Assovetro, l'Associazione nazionale degli Industriali del Vetro che ha scelto Matera, Capitale Europea della Cultura, per la sua Assemblea annuale.

"Malgrado le turbolenze dei mercati - sottolinea il presidente Assovetro, Graziano Marcovecchio - possiamo dire che il settore del vetro ha ritrovato stabilità. Ma la transizione politica e sociale è tutt'altro che superata, anzi si è riacutizzata".