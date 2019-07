Tentata estorsione, arrestato a Matera

(ANSA) - MATERA, 4 LUG - Con l'accusa di tentata estorsione ai danni di un impiegato 36enne, a Matera, un uomo potentino di 42 anni è stato arrestato in flagranza di reato dalla Polizia che, per lo stesso reato, ha anche denunciato in stato di libertà alla magistratura una donna. In seguito l'arresto è stato convalidato e ora il 42enne si trova ai domiciliari.