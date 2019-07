Reddito e tirocini, ecco le proroghe

(ANSA) - POTENZA, 4 LUG - Con due delibere "che danno respiro ad una consistente platea di lavoratori", su proposta dell'assessore regionale alle attività produttive, Franco Cupparo, la giunta lucana ha approvato la proroga per il reddito minimo di inserimento e per i tirocini di inclusione sociale. Lo ha reso noto l'ufficio stampa in un comunicato in cui è specificato che l'approvazione delle due delibere ha come obiettivo quello "di andare incontro alle esigenze di parte della popolazione lucana che vive in condizioni di difficoltà economica".