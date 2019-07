Metaponto, sospesa l'attività di un lido

(ANSA) - MATERA, 4 LUG - La sospensione dell'attività di un lido, a Metaponto (Matera), è stata decisa dai Carabinieri che hanno scoperto che vi lavoravano "in nero" due minorenni extracomunitari. Durante i controlli in dieci tra stabilimenti balneari e camping, in totale, i militari dell'Arma, coadiuvati da funzionari dell'Ispettorato del Lavoro, hanno elevato sanzioni per circa 20 mila euro.