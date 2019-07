San Carlo: abbattute liste attesa Pngla

(ANSA) - POTENZA, 03 LUG - "Le liste di attesa per le prestazioni erogate nell'ospedale San Carlo di Potenza sono state completamente abbattute": in circa cento giorni "il 100% delle prestazioni nel mirino del Piano nazionale per il governo delle liste di attesa (Pngla) 2019-2021 è rientrato nei tempi previsti". Lo ha reso noto il direttore dell'azienda ospedaliera, Massimo Barresi, evidenziando che si tratta di un risultato del modello di "impegno, determinazione, grande lavoro di squadra, scelte coraggiose", e "come extrema ratio, anche del blocco dell'attività intramoenia".