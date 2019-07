Basilicata today e le eccellenze lucane

(ANSA) - MATERA, 3 LUG - La Basilicata dei sapori e delle bellezze artistiche e ambientali in tour in Italia e all'estero, nell'anno di Matera capitale europea della cultura 2019, con una mostra itinerante e contatti con operatori turistici e artistici grazie al programma "Basilicata today, viaggio nelle eccellenze culturali ed enogastronomiche". L'iniziativa, che fa tappa per due giorni a Matera, è stata illustrata dagli organizzatori nel corso di una conferenza stampa alla presenza di promotori turistici, produttori e artisti.