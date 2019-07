"Aprire il Centro di Palazzo S.Gervasio"

(ANSA) - POTENZA, 3 LUG - "All'avvio della stagione della raccolta del pomodoro, i tanti lavoratori stagionali non avranno dove stare; da quanto si apprende, il sindaco di Palazzo San Gervasio (Potenza) ha comunicato l'impossibilità ad aprire il Centro per ragioni di sicurezza". La Coldiretti della Basilicata ha quindi chiesto la disponibilità del Prefetto di Potenza "a convocare un tavolo istituzionale per condividere le azioni e provare ad attivare tutte le procedure urgenti per aprire nel più breve tempo possibile il Centro di accoglienza, o individuare soluzioni alternative valide".