Potenza-Avigliano, stop ai treni di Fal

(ANSA) - POTENZA, 26 GIU - Dal 30 giugno al 1 settembre "tutti i treni sulla tratta Avigliano città-Potenza inferiore scalo saranno soppressi e sostituiti con autobus": lo hanno annunciato le Ferrovie appulo-lucane. La soppressione dei treni è stata decisa per permettere "lavori straordinari per la realizzazione dei sottopassi di via Calabria e di via Roma, a Potenza".