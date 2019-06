Il piano paesaggistico che ancora manca

(ANSA) - POTENZA, 24 GIU - Alla Basilicata "manca ancora" un piano per una corretta gestione del territorio: negli anni precedenti l'iter per la realizzazione del "Piano paesaggistico regionale" è iniziato, arrivando fino alla prima fase di ricognizione dei vincoli e alla realizzazione di un sito internet per la raccolta di dati e mappe, ma ora "è necessario andare avanti, anche con la collaborazione degli enti comunali".

Sono alcuni degli elementi emersi nel corso di un incontro convocato dall'assessore regionale all'ambiente, Gianni Rosa, a cui hanno partecipato i sindaci lucani, l'assessore regionale all'agricoltura, Francesco Fanelli e la dirigente generale del dipartimento ambiente della Regione, Maria Carmela Santoro.