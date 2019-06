Serie C: il Picerno conferma Giacomarro

(ANSA) - POTENZA, 22 GIU - Dopo l'incontro con il direttore generale, Enzo Mitro, il Picerno, neopromosso in serie C, ha confermato in panchina l'allenatore Domenico Giacomarro, che nella scorsa stagione ha guidato i lucani nella vittoria del campionato di serie D.

La società rossoblù ha confermato anche il capitano Emmanuele Esposito: "Il Picerno, quindi - si legge in una nota- riparte da mister Giacomarro e capitan Esposito, per dare continuità al progetto sportivo già avviato".